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Original Vaporizer — первый специализированный магазин вапорайзеров в России, обеспечивающий 100%-гарантию оригинальности девайсов. Мы работаем напрямую с топовыми производителями вапорайзеров — X-Vape, Da Vinci, Dynavap, Vivant, AirVape, Boundless, Arizer, Linx, Fire Fly, Grenco Science, Storz & Bickel, Dr.Dabber, PAX. Отбираем востребованные флагманские модели, получившие высокую пользовательскую оценку в США и Канаде. Также поставляем многообещающие новинки и популярные в России механические вапорайзеры.
Мы предлагаем стационарные вапорайзеры разной мощности и конфигурации — для комфортного использования дома, а также портативные устройства — благодаря компактным размерам, они идеально подходят для поездок и путешествий. В каталоге Original Vaporizer представлены модели для любого вида стаффа — сухих трав, масел и других концентратов. Вы также найдете все необходимые комплектующие, аксессуары и запасные детали для вапорайзеров.
Экспертная консультация. Выбор вапорайзера для неосведомленного пользователя может стать непростой задачей — с удовольствием поможем! При подборе девайса ориентируемся на запрос покупателя, отбирая модели с оптимальным сочетанием параметров. Если возникли трудности — свяжитесь с нами по телефону, в чате на сайте, в Телеграме или напишите на электронную почту — мы поможем выбрать устройство, соответствующее вашим ожиданиям.
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ВАЖНО! Товары доставляем по всей России. При покупке вапорайзера доставка бесплатная. В каждом заказе подарок — брендированные полянки. При покупке механических девайсов от Dynavap обязательный бонус — фирменная зажигалка Original Vaporizer. На все товары распространяется заводская гарантия (от 1 года до 10 лет) — длительность гарантийного срока зависит от модели.