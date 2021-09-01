ORIGINAL VAPORIZER — топовый интернет-магазин вапорайзеров в Москве

Original Vaporizer — первый специализированный магазин вапорайзеров в России, обеспечивающий 100%-гарантию оригинальности девайсов. Мы работаем напрямую с топовыми производителями вапорайзеров — X-Vape, Da Vinci, Dynavap, Vivant, AirVape, Boundless, Arizer, Linx, Fire Fly, Grenco Science, Storz & Bickel, Dr.Dabber, PAX. Отбираем востребованные флагманские модели, получившие высокую пользовательскую оценку в США и Канаде. Также поставляем многообещающие новинки и популярные в России механические вапорайзеры.

Мы предлагаем стационарные вапорайзеры разной мощности и конфигурации — для комфортного использования дома, а также портативные устройства — благодаря компактным размерам, они идеально подходят для поездок и путешествий. В каталоге Original Vaporizer представлены модели для любого вида стаффа — сухих трав, масел и других концентратов. Вы также найдете все необходимые комплектующие, аксессуары и запасные детали для вапорайзеров.